Атаки на пассажирские поезда в Крыму: заявление Марии Захаровой

«Совершив атаку на мирных безоружных людей, киевский режим вновь демонстративно нарушил нормы международного гуманитарного права, запрещающие удары по гражданской инфраструктуре», — сказала Захарова журналистам. Дипломат напомнила, что в результате атаки в Крыму погиб помощник машиниста, а сам машинист получил ранения.
По словам представителя внешнеполитического ведомства, украинские власти и силовики используют определенную тактику на фоне того, что их западные покровители поощряют подобные атаки по мирной инфраструктуре и гражданам.
Мария Захарова также указала, что европейские политики пытаются внушить киевскому руководству ложное ощущение вседозволенности и безнаказанности. Она напомнила про два недавних инцидента: удар по пассажирскому поезду на вокзале Джанкоя 2 июня и атаку на пригородный поезд Азовское — Керчь 4 июня.
Дипломат подчеркнула: эти удары наносились целенаправленно, чтобы убивать мирных граждан и нарушать нормальную жизнь в российских регионах. Москва осуждает подобные действия, квалифицируя их как военные преступления.
«Все виновные и причастные к ним лица будут установлены и получат неотвратимое и справедливое наказание», — заявила представитель МИД.