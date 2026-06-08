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Атаки на пассажирские поезда в Крыму: заявление Марии Захаровой

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что атаки на пассажирские поезда в Крыму — это демонстративное нарушение Киевом норм международного права. Так она прокомментировала удар украинского БПЛА по локомотиву состава Москва — Симферополь, который произошел в ночь на понедельник.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

«Совершив атаку на мирных безоружных людей, киевский режим вновь демонстративно нарушил нормы международного гуманитарного права, запрещающие удары по гражданской инфраструктуре», — сказала Захарова журналистам. Дипломат напомнила, что в результате атаки в Крыму погиб помощник машиниста, а сам машинист получил ранения.

По словам представителя внешнеполитического ведомства, украинские власти и силовики используют определенную тактику на фоне того, что их западные покровители поощряют подобные атаки по мирной инфраструктуре и гражданам.

Мария Захарова также указала, что европейские политики пытаются внушить киевскому руководству ложное ощущение вседозволенности и безнаказанности. Она напомнила про два недавних инцидента: удар по пассажирскому поезду на вокзале Джанкоя 2 июня и атаку на пригородный поезд Азовское — Керчь 4 июня.

Дипломат подчеркнула: эти удары наносились целенаправленно, чтобы убивать мирных граждан и нарушать нормальную жизнь в российских регионах. Москва осуждает подобные действия, квалифицируя их как военные преступления.

«Все виновные и причастные к ним лица будут установлены и получат неотвратимое и справедливое наказание», — заявила представитель МИД.

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