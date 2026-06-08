Минздрав опубликовал график работы медучреждений Калининградской области во время праздников. Новое расписание будет действовать с 11 по 14 июня. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщили в пресс-службе областного правительства со ссылкой на Минздрав.
Амбулаторно-поликлиническая служба региона будет работать по следующему графику:
11 июня — предпраздничный день, время работы сократят на один час; 12 и 14 июня — выходные дни; 13 июня — работа по графику субботнего дня;
Больницы и травмпункты работают круглосуточно. При острой зубной боли пациентов примет дежурный врач Областной стоматологической поликлиники (Калининград, улица Клиническая, 69).
Региональный центр скорой медицинской помощи и медицины катастроф функционирует круглосуточно. Вызвать бригаду СМП можно по телефонам: 103 и 112. С 15 июня медицинские организации будут работать в обычном режиме.