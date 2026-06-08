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Калининградец получил 11 лет лишения свободы за поджог полицейского автомобиля

26-летнего горожанина судили по статье о террористическом акте.

В Калининграде 26-летнего мужчину осудили по уголовному делу о совершении террористического акта. Он поджог автомобиль полиции «в целях дестабилизации деятельности органов власти». О приговоре сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Балтийский флотский военный суд назначил подсудимому наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием первых 3 лет в тюрьме, оставшейся части в исправительной колонии строгого режима.

Известно, что машину злоумышленник сжег в октябре 2025 года.

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