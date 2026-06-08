Нижегородская область попала в число лидеров по заболеваемости мышиной лихорадкой

Нижегородская область оказалась среди регионов-лидеров по заболеваемости геморрагической лихорадкой с почечным синдромом, известной также как мышиная лихорадка. Об этом рассказал главный редактор МИА «Стационар-пресс» Алексей Никонов в телеграм-канале.
Возбудителем ГЛПС является хантавирус, однако не тот, вспышка которого недавно произошла в Южной Америке. По данным Роспотребнадзора, в 2025 году показатель заболеваемости мышиной лихорадкой в регионе составил 14,92 на 100 тысяч населения. Это на 14,2% больше, чем годом ранее, и на 20,7% выше среднего уровня прошлых лет.
Эксперт отмечает, что рыжие полевки, которые являются резервуарными хозяевами вируса, очень любят регионы ПФО. Чаще всего мышиной лихорадкой болеют пенсионеры и неработающие граждане.
Ранее нижегородский инфекционист Игорь Краснов рассказал, как защититься от ГЛПС на даче. При уборке нужно использовать респиратор, защитные очки и перчатки, а поверхности обработать дезраствором с хлором.