Нижегородская область попала в число лидеров по заболеваемости мышиной лихорадкой

Возбудителем ГЛПС является хантавирус, однако не тот, вспышка которого недавно произошла в Южной Америке. По данным Роспотребнадзора, в 2025 году показатель заболеваемости мышиной лихорадкой в регионе составил 14,92 на 100 тысяч населения. Это на 14,2% больше, чем годом ранее, и на 20,7% выше среднего уровня прошлых лет.