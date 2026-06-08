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Страшный грех! Запреты и важные правила на Ивана Русского 9 июня 2026 года

Этот великий угодник прославился тем, что, оказавшись в плену, не отрёкся от Христа и стал чудотворцем.

9 июня 2026 года православные христиане отмечают память преподобного Иоанна Русского. Этот великий угодник прославился тем, что, оказавшись в плену, не отрёкся от Христа и стал чудотворцем.

Что запрещено 9 июня 2026 года.

В народе этот день считался опасным для болтунов. Крестьяне верили, что любые сплетни, сказанные 9 июня, мгновенно разлетаются по всей округе, обнажая чужие секреты. Поэтому людям запрещалось пустословить и ссориться, чтобы не накликать беду. «Не выноси сор из избы», — говорили предки, призывая хранить семейные тайны.

Ещё одно важное правило: в этот день категорически запрещалось мести пол. Наши предки были уверены, что домовой любит прятаться под веником, и неосторожная уборка могла «выгнать» духа-хранителя из дома, что грозило бедностью. Торговцы, чтобы задобрить «хозяина», оставляли ему за печкой горшок каши и бросали монетки для привлечения прибыли.

Что можно делать 9 июня 2026 года.

Устраивать семейный ужин: Готовить традиционные блюда — каши, пироги с картофелем, квашеную капусту и салаты из первой зелени.

Посещать храм: Читать молитвы о ладу в семье и решении бытовых проблем.

Мирить людей: Если кто-то ругается, их можно слегка окропить водой — это снимет злость и помирит враждующих.

Соблюдать осмысленное молчание: Вести только важные и нужные беседы.

Главные народные приметы на 9 июня 2026 года.

Утренняя роса в изобилии — день будет солнечным и безоблачным. Туман стелется по земле на рассвете — лето подарит обилие грибов и лесных ягод. Лес гудит, хотя нет ветра — жди скорых ливней. Дым из трубы стелется к земле — погода испортится, будет ненастье. С утра душно — к скорому дождю. Дождевые черви выползли на тропинки в ясный день — быть грозе. Жимолость перестала пахнуть — наступят засушливые дни. Погода 9 июня — точный «зеркальный» прогноз на осень. Лягушки устроили громкий концерт — к теплу и ясному небу. Пчелы с раннего утра активно кружат над цветами — день будет погожим и солнечным.