Страшный грех! Запреты и важные правила на Ивана Русского 9 июня 2026 года

Утренняя роса в изобилии — день будет солнечным и безоблачным. Туман стелется по земле на рассвете — лето подарит обилие грибов и лесных ягод. Лес гудит, хотя нет ветра — жди скорых ливней. Дым из трубы стелется к земле — погода испортится, будет ненастье. С утра душно — к скорому дождю. Дождевые черви выползли на тропинки в ясный день — быть грозе. Жимолость перестала пахнуть — наступят засушливые дни. Погода 9 июня — точный «зеркальный» прогноз на осень. Лягушки устроили громкий концерт — к теплу и ясному небу. Пчелы с раннего утра активно кружат над цветами — день будет погожим и солнечным.