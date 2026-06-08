Нижегородская область вошла в число регионов с повышенной заболеваемостью мышиной лихорадкой

Так, Никонов привел данные Роспотребнадзора, в которых учитывалось, что в 2025 году показатель заболеваемости ГЛПС в регионе составил 14,92 на 100 тысяч населения, а рост на 14,2% к уровню 2024 года и на 20,7% относительно среднемноголетнего уровня.