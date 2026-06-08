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Нижегородская область вошла в число регионов с повышенной заболеваемостью мышиной лихорадкой

Чаще всего ГЛПС поражает пенсионеров и неработающих граждан.

Нижегородская область вошла в число регионов с повышенной заболеваемостью мышиной лихорадкой. Об этом сообщил в своем макс-канале главный редактор МИА «Стационар-Пресс» Алексей Никонов.

По словам Никонова, геморрагическую лихорадку вызывает хантавирус, который развивается среди грызунов.

Так, Никонов привел данные Роспотребнадзора, в которых учитывалось, что в 2025 году показатель заболеваемости ГЛПС в регионе составил 14,92 на 100 тысяч населения, а рост на 14,2% к уровню 2024 года и на 20,7% относительно среднемноголетнего уровня.

«Во всем виновата рыжая полевка — она резервуарный хозяин вируса. Мышка очень любит регионы ПФО. Чаще всего ГЛПС поражает пенсионеров и неработающих граждан», — заключил Алексей Никонов.

Ранее стал известен график работы нижегородских медучреждений в праздничные дни июня.