Пермский «Инкаб» проведет IPO в июне этого года

После завершения IPO в течение 180 дней будет действовать локап, также действующий акционер берет на себя обязательство голосовать за выплату дивидендов не менее 50% чистой прибыли в течение пяти лет. На 30 дней после начала торгов будет структурирован механизм стабилизации, после чего заключается договор с маркетмейкером для поддержания ликвидности.