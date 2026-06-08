Запреты и важные правила на Ивана Русского 9 июня 2026 года

9 июня 2026 года православные христиане отмечают память преподобного Иоанна Русского. Этот великий угодник прославился тем, что, оказавшись в плену, не отрёкся от Христа и стал чудотворцем.
Что запрещено 9 июня 2026 года.
В народе этот день считался опасным для болтунов. Крестьяне верили, что любые сплетни, сказанные 9 июня, мгновенно разлетаются по всей округе, обнажая чужие секреты. Поэтому людям запрещалось пустословить и ссориться, чтобы не накликать беду. «Не выноси сор из избы», — говорили предки, призывая хранить семейные тайны.
Ещё одно важное правило: в этот день категорически запрещалось мести пол. Наши предки были уверены, что домовой любит прятаться под веником, и неосторожная уборка могла «выгнать» духа-хранителя из дома, что грозило бедностью. Торговцы, чтобы задобрить «хозяина», оставляли ему за печкой горшок каши и бросали монетки для привлечения прибыли.
Что можно делать 9 июня 2026 года.
Устраивать семейный ужин: Готовить традиционные блюда — каши, пироги с картофелем, квашеную капусту и салаты из первой зелени.
Посещать храм: Читать молитвы о ладу в семье и решении бытовых проблем.
Мирить людей: Если кто-то ругается, их можно слегка окропить водой — это снимет злость и помирит враждующих.
Соблюдать осмысленное молчание: Вести только важные и нужные беседы.
Главные народные приметы на 9 июня 2026 года.
Утренняя роса в изобилии — день будет солнечным и безоблачным.
Туман стелется по земле на рассвете — лето подарит обилие грибов и лесных ягод.
Лес гудит, хотя нет ветра — жди скорых ливней.
Дым из трубы стелется к земле — погода испортится, будет ненастье.
С утра душно — к скорому дождю.
Дождевые черви выползли на тропинки в ясный день — быть грозе.
Жимолость перестала пахнуть — наступят засушливые дни.
Погода 9 июня — точный «зеркальный» прогноз на осень.
Лягушки устроили громкий концерт — к теплу и ясному небу.
Пчелы с раннего утра активно кружат над цветами — день будет погожим и солнечным.