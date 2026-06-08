Запреты и важные правила на Ивана Русского 9 июня 2026 года

Ещё одно важное правило: в этот день категорически запрещалось мести пол. Наши предки были уверены, что домовой любит прятаться под веником, и неосторожная уборка могла «выгнать» духа-хранителя из дома, что грозило бедностью. Торговцы, чтобы задобрить «хозяина», оставляли ему за печкой горшок каши и бросали монетки для привлечения прибыли.