С днём рождения, Пермь! Лучшие открытки и поздравления на День города 2026

12 июня 2026 года Пермь отпразднует свой 303-й День города. В эту же дату отмечают День России. Жителей и гостей краевой столицы ждут концерты, мастер-классы, выставки и самые различные активности во всех районах города. Каждый сможет найти что-то по душе: семейные развлечения, культурные мероприятия и вечерние шоу с участием популярных артистов.
Сайт perm.aif.ru подготовил красивые открытки на День города Перми. Поздравьте друзей, коллег и близких с праздником! Яркие картинки точно подарят радость и хорошее настроение. Чтобы скачать изображение, необходимо нажать на красную кнопку «Скачать» под ним — оно сразу же сохранится на ваше устройство.