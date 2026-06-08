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В Калининградской области усилили контроль за байкерами

В регионе ГАИ проводит мероприятие «Мототранспорт-2026».

В Калининградской области с 8 по 14 июня проведут второй этап специального профилактического мероприятия «Мототранспорт-2026». На особом контроле — водители мотоциклов и мопедов.

Как сообщает пресс-служба областной ГИБДД, основными целями и задачами акции являются предупреждение и пресечение нарушений правил дорожного движения среди водителей мототранспорта, а также предотвращение дорожно-транспортных происшествий с их участием.

Мотоциклистов призывают соблюдать ПДД и не рисковать своей жизнью и жизнью других участников дорожного движения.