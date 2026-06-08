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Калининградцу, который поджёг машину полиции возле здания УМВД, дали 11 лет

Первые три года парень проведёт в тюрьме.

Источник: Клопс.ru

В Калининграде 26-летнего местного жителя, который облил горючим и попытался сжечь автомобиль полиции у здания УМВД, приговорили к 11 годам лишения свободы. Об этом региональная прокуратура пишет в своём телеграм-канале в понедельник, 8 июня.

Балтийский военный суд установил, что в октябре 2025-го парень поджёг служебную машину, чтобы дестабилизировать работу органов власти. Дело рассматривали как террористический акт. Первые три года калининградец проведёт в тюрьме, оставшийся срок — в колонии строгого режима.

После задержания парень признался, что действовал по указанию незнакомцев. Уголовное дело возбудили по ч. 1 ст. 205 УК РФ.

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