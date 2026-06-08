Воронежский губернатор предложил применять ЭКГ-рейтинг в строительных госзакупках

Глава Воронежской области Александр Гусев предложил распространить применение ЭКГ-рейтинга в госзакупках на строительную отрасль. Об этом он заявил на сессии о деловой репутации ответственного бизнеса на Петербургском международном экономическом форуме −2026 (ПМЭФ).
ЭКГ-рейтинг оценивает компании по трем блокам: экономика, кадры и государство. На сессии полпред президента в ЦФО Игорь Щеголев отметил, что инструмент вырос из практической задачи: государству понадобились объективные критерии для поддержки предприятий. Сейчас рейтинг охватывает более 95 процентов действующих компаний, включая малый бизнес, индивидуальных предпринимателей и некоммерческие организации.
Воронежская область была одним из первых регионов, начавших использовать этот механизм. В 2023 году здесь приняли закон об ответственном бизнесе и установили проходной балл выше 90. Компании с высокими показателями получают финансовые и нефинансовые меры поддержки: упрощенный порядок получения статуса особо значимого инвестпроекта, ускоренное прохождение разрешительных процедур и приоритет при технологическом присоединении к сетям.
По словам Гусева, в 2025 году восемь ответственных компаний региона получили 373 миллиона рублей поддержки. Деньги направлялись на субсидии в аграрной сфере и гранты регионального фонда развития промышленности, в том числе для племенного животноводства, модернизации переработки и приобретения техники.
Рейтинг уже используют. В 2025 году в регионе провели закупки с применением этого подхода на 7,5 миллиарда рублей, в планах — десять миллиардов рублей. Губернатор сообщил, что число расторгнутых контрактов сократилось в 2,5 раза. При этом около 62 процентов поставщиков в 2025 году относились к категориям «выше среднего», «продвинутые» и «лидеры». Годом ранее таких было 15 процентов.
Глава региона также связал рейтинг с трудоустройством ветеранов боевых действий и участников СВО. В области принят закон о квотировании рабочих мест, а у высокорейтинговых предприятий запрашивают данные о создаваемых местах.
Еще одним итогом работы региона на ПМЭФ стало сохранение Воронежской области в первой десятке Национального рейтинга состояния инвестиционного климата. Регион занял десятое место. При подготовке рейтинга оценивались 88 показателей, включая регистрацию прав собственности, разрешения на строительство, подключение к сетям, доступность господдержки, кадровое обеспечение и развитие конкуренции.
Министр экономического развития области Людмила Запорожцева назвала результат хорошим с учетом текущих условий и близости региона к приграничью. По ее словам, после детального анализа оценок власти вместе с профильными министерствами и деловыми объединениями подготовят меры для дальнейшего улучшения инвестиционного климата.