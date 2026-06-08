Воронежский губернатор предложил применять ЭКГ-рейтинг в строительных госзакупках

Рейтинг уже используют. В 2025 году в регионе провели закупки с применением этого подхода на 7,5 миллиарда рублей, в планах — десять миллиардов рублей. Губернатор сообщил, что число расторгнутых контрактов сократилось в 2,5 раза. При этом около 62 процентов поставщиков в 2025 году относились к категориям «выше среднего», «продвинутые» и «лидеры». Годом ранее таких было 15 процентов.