Крупный град накрыл Ростовскую область днем 8 июня

Во время ветра и дождя всем следует быть крайне осторожными. Если штормовая непогода нагнала в пути, лучше остановиться и переждать. Также во время ветра и дождя не следует находится рядом с деревьями, легкими конструкциями и вывесками. При любых происшествиях нужно звонить по номеру «112».