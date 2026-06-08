Поиск Яндекса
Ричмонд
+25°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Как будут работать поликлиники Калининградской области в выходные и предстоящий День России

Государственный праздник отмечается 12 июня.

День России в этом году отмечается 12 июня, в пятницу. В честь государственного праздника ждем длинные выходные — три дня подряд, с 12 по 14 июня. 11 июня — предпраздничный день, время работы сокращается на 1 час, сообщает министерство здравоохранения Калининградской области о работе подведомственных учреждений.

12 и 14 июня будут выходными.

13 июня — работа по графику субботнего дня. А уже с 15 июня медицинские организации региона будут функционировать в обычном режиме.

Помните, что при необходимости экстренной помощи при острой зубной боли пациентов примет дежурный врач Областной стоматологической поликлиники (Калининград, ул. Клиническая, 69).

Центр скорой помощи работает круглосуточно, вызов скорой по телефонам: 103 и 112. Больницы и травмпункты работают в круглосуточном режиме.

Узнать больше по теме
Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
Читать дальше