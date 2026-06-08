Как будут работать поликлиники Калининградской области в выходные и предстоящий День России

День России в этом году отмечается 12 июня, в пятницу. В честь государственного праздника ждем длинные выходные — три дня подряд, с 12 по 14 июня. 11 июня — предпраздничный день, время работы сокращается на 1 час, сообщает министерство здравоохранения Калининградской области о работе подведомственных учреждений.