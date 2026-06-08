Четырнадцать боевиков батальона «Айдар»* внесли в список террористов

В октябре 2025 года Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил на сроки от 15 до 21 года лишения свободы 15 участников украинского националистического батальона «Айдар»* по статьям УК ДНР о насильственном захвате или удержании власти преступной организацией, а также участии в деятельности террористической организации. Некоторым фигурантам также вменяли прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности.