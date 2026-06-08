Четырнадцать боевиков батальона «Айдар»* внесли в список террористов

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Четырнадцать участников украинского националистического батальона «Айдар»*, получившие от 15 до 21 года лишения свободы по террористическим статьям, внесены в перечень террористов и экстремистов в России, сообщается на сайте Росфинмониторинга.
«Перечень террористов и экстремистов (включенные)… Шолик** Андрей Михайлович, 24 апреля 1975 года рождения, город Красноград Харьковской области УССР; Байдюк** Вячеслав Владимирович, 4 июля 1974 года рождения, город Орджоникидзе Днепропетровской области УССР; Крохалев** Виталий Юрьевич, 15 июня 1980 года рождения, село Крапивницкое Волновахского Района Донецкой области УССР», — говорится в перечне.
Также в перечень внесены Федченко** Дмитрий, Грузинов** Виталий Николаевич, Недоступ** Роман Константинович, Калинченко** Сергей Александрович, Чуприна** Николай Петрович, Радченко** Тарас Игоревич, Забайрачный** Семен Сергеевич, Никитюк** Сергей Александрович, Таранец** Александр Романович, Гайоха** Игорь Игоревич и Ермолинский** Владислав Олегович.
В октябре 2025 года Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил на сроки от 15 до 21 года лишения свободы 15 участников украинского националистического батальона «Айдар»* по статьям УК ДНР о насильственном захвате или удержании власти преступной организацией, а также участии в деятельности террористической организации. Некоторым фигурантам также вменяли прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности.
Людям и организациям, попавшим в соответствующий реестр Росфинмониторинга, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.
*Организация, признанная террористической и запрещенная на территории РФ.
**Лицо, признанное террористом на территории РФ.