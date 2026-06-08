К детским болезням! Что запрещено на Федору Домовницу, 9 июня 2026 года

Соломенная кукла за печкой — яркий пример народной магии плодородия, где предмет, созданный руками желающей женщины, становился посредником между ней и миром духов. Денежный ритуал с монетой и водой — один из многих народных способов «приманить» достаток в дом. Многочисленные запреты (на стирку детских вещей, на рукоделие, на ссоры, на дальние дороги, на свечи) связаны с представлением о том, что в этот «пограничный» день между весной и летом человек особенно уязвим, и любое неверное действие может навредить здоровью, удаче и семейному благополучию.