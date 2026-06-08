К детским болезням! Что запрещено на Федору Домовницу, 9 июня 2026 года

9 июня в светском календаре — это день, когда верность встречается с вечностью, это время, где человеческие связи и связь времен пожимают друг другу руки.
Международный день друзей — о живых, настоящих, иногда неудобных, но таких нужных отношениях.
Международный день архивов — о тишине хранилищ, о пыльных папках, в которых лежат судьбы.
Один праздник — о том, что мы чувствуем сейчас, другой — о том, что мы сохраняем навсегда. И тот и другой — о памяти. Просто память бывает разной.
Друзья: пароли и явки не нужны.
Международный день друзей — праздник неофициальный, без строгой хронологии и утверждённого учредителя. История умалчивает, кто именно предложил посвятить дружбе эту дату, но это не мешает ему набирать популярность по всему миру.
Первые ростки появились в США в 1935 году, когда Конгресс по инициативе снизу учредил National Friendship Day в первое воскресенье августа. Однако эта дата так и не стала по-настоящему народной. В 1958 году, через двадцать с лишним лет, интерес возродился: в Парагвае была основана организация World Friendship Crusade, предложившая отмечать 30 июля — дату, которую ООН в 2011 году официально закрепила в резолюции как Международный день дружбы.
Почему же в России и ряде других стран укоренилось 9 июня? Точного ответа нет. Праздник сформировался инициативно, частью народной календарной традиции, без указаний сверху — и закрепился именно здесь. В российской традиции этот день не является официальным праздником, но народные обычаи и социальные сети из года в год придают ему всё большее значение. Жаркие споры о датах и учредителях, впрочем, неуместны: настоящая дружба не терпит формальностей.
Искусство празднования просто, как сама дружба. Никаких строгих ритуалов: встретиться в кафе или на пикнике, совершить мини-путешествие на природу или просто позвонить, отправить тёплое сообщение или видео-открытку. Вокруг этой даты нет напряжённой предпраздничной гонки, что, пожалуй, и делает её подлинно душевной.
Архивы: когда бумага не горит.
Второй праздник — Международный день архивов — имеет куда более формальную биографию.
Всё началось в послевоенном Париже, где с 9 по 11 июня 1948 года проходила встреча архивистов со всего мира. По инициативе архивариуса США Солона Бака — автора обращения «Один мир» — и при поддержке ЮНЕСКО был основан Международный совет архивов (МСА). Его задача — укрепить связи между архивистами всех стран, сделать документы доступными и продвинуть саму идею документации человеческого опыта.
Идея сделать день основания праздником созрела почти шестьдесят лет спустя: на Генеральной ассамблее в Квебеке в ноябре 2007 года было принято решение отмечать 9 июня как Международный день архивов. Первый раз его отпраздновали в 2008 году, и он совпал с 60-летием самой организации.
Сегодня МСА — авторитетная некоммерческая организация, объединяющая около 1500 членов из более чем 190 стран. В России профессиональный праздник архивистов, кстати, отмечают 10 марта в память о петровском указе 1720 года, положившем начало государственной архивной службе. Но 9 июня — день международный, объединяющий всё архивное сообщество в его негромком, но жизненно важном труде.
Эти два праздника на одной дате — два полюса памяти.
Друзья — это память, которую мы носим в себе, она оживает в разговорах, совместных поездках и даже в коротком сообщении «как ты?». Память живая, дышащая, меняющаяся. Архивы — память, которая лежит на полках, в папках, на микрофильмах, бесценное свидетельство прошлого для тех, кто придёт после.
Первая — эмоциональна и субъективна, вторая — юридически точна и беспристрастна. Но и ту и другую нужно беречь. И та и другая делают нас теми, кто мы есть — только с разницей в масштабе.
Так что найдите 9 июня время, чтобы позвонить другу и сказать ему простое «спасибо, что ты есть». И, если повезёт, зайдите в архив, посмотреть пожелтевшую бумагу и прочитать историю человека, который жил сто лет назад. И найти между ними странную, невидимую связь — ту самую, что держит мир.
День Феодоры и Дидима.
В церковном календаре это день памяти мучеников Феодоры девы и Дидима воина, святых, пострадавших за веру во время гонений императора Диоклетиана в III-IV веках. Феодора, девушка-христианка, была брошена в публичный дом, но воин Дидим, переодевшись в женское платье, пробрался к ней и помог бежать. Оба были схвачены и казнены. В народной традиции Феодора стала покровительницей домашнего очага и хранительницей семейного благополучия.
В народном календаре этот день получил яркие названия: Федорин день, Федора Домовница, Федора — замочи хвосты, Федорины росы.
Название «Домовница» возникло не случайно. В этот день на Руси особенно почитали домового — духа-хранителя домашнего очага. Крестьяне верили, что если не задобрить хозяина дома, можно навлечь на семью беду, разорение и болезни.
Второе название — «Федора — замочи хвосты» — связано с уборочными работами на полях. К этому времени начинали заливать озимые хлеба, и крестьяне говорили: «Федора — не мытьём, так катаньем, убирайся в поле сохой, бороной».
В народе также бытовало поверье, что в этот день нечистая сила прячется под веником, и если хозяйка начнёт уборку, может невзначай вымести её вместе с мусором.
Главным «персонажем» дня был Домовой. Наши предки верили, что 9 июня домовой особенно нуждается во внимании, и если его задобрить, он будет охранять дом, защищать скотину и приносить удачу.
А самой важной традицией было — ни в коем случае не убирать в доме, так как крестьяне верили, что Домовой прячется под веником, и уборка может «вымести» его вместе с мусором. Так что подметание и вынос мусора в этот день «выметают» из дома семейное счастье и достаток.
Обряды 9 июня.
Что делали для домового:
Оставляли угощение в укромном углу (за печкой, под столом или на подоконнике): кашу, хлеб, молоко, пироги.
Женщины, мечтавшие о ребёнке, мастерили из соломы куклу и прятали её за печку — чтобы домовой услышал просьбу и помог зачать.
Чтобы задобрить духа, в углы дома клали монетки.
Хозяйки обязательно пекли пироги — с картошкой, квашеной капустой, молодой зеленью. Считалось, что чем больше пирогов испечёшь и съешь всей семьёй, тем богаче будет урожай. Вечером вся семья собиралась за столом, и трапеза укрепляла семейные узы.
По народным поверьям, 9 июня нечисть особенно активна. Чтобы изгнать её из дома, женщины собирали крапиву и «выметали» ею углы дома. Пучки крапивы также развешивали у входа, чтобы злые духи не могли проникнуть в жилище.
Существовала поговорка: «На Федору не выноси из избы сору».
Строго запрещалось стирать и вывешивать на улице детские вещи. Верили, что это может навлечь болезнь на ребёнка. Бельё сушили только в доме, чтобы «не выставить» на ветер здоровье малыша.
В Федорин день женщины не занимались рукоделием. Считалось, что Феодора может разгневаться и наслать болезни на руки.
Вместо этого женщины и девушки отправлялись на луга собирать лекарственные травы, которые в этот день набирали особую силу. Собранные растения освящали в церкви, а затем использовали для лечения и защиты дома от нечисти.
Чтобы привлечь в дом деньги, следовало выполнить следующий обряд:
На подоконник положить кошелёк с монетами.
Сверху поставить стакан воды.
Утром выпить воду до последней капли.
Одну монету из кошелька закопать под молодым деревом.
Запреты Федорина дня: в доме не убирать.
Чего категорически нельзя было делать 9 июня:
Убираться в доме, подметать, мыть полы, выносить мусор — главный запрет дня, чтобы не «вымести» домового и удачу.
Стирать детские вещи и вывешивать их на улицу — к болезням ребёнка.
Заниматься рукоделием (шить, прясть, вышивать) — Феодора может наслать болезни на руки.
Ссориться, ругаться, сквернословить, выяснять отношения — ссора может раскрыть чужие тайны и надолго испортить отношения.
Отправляться в дальнюю дорогу и начинать новые проекты — пути не будет, дела провалятся.
Зажигать свечи и костры — к пожарам и уничтожению имущества.
Подбирать найденные на дороге деньги — могут быть заговорёнными на порчу.
Допивать за ребёнком воду или еду — можно «забрать» его силу духа.
Одним словом, 9 июня — это день почитания домового, семейного очага и женского плодородия.
Центральное место занимает культ святой мученицы Феодоры, которую народная фантазия превратила в покровительницу домашнего благополучия. Запрет на уборку — не просто суеверие, а ритуальное «замирание» домашней жизни, когда человек добровольно отказывается от привычных действий, чтобы не нарушить хрупкую гармонию с духом-хранителем. «Кормление» домового кашей, хлебом и монетками — архаичный обмен дарами, призванный заручиться поддержкой незримого члена семьи.
Соломенная кукла за печкой — яркий пример народной магии плодородия, где предмет, созданный руками желающей женщины, становился посредником между ней и миром духов. Денежный ритуал с монетой и водой — один из многих народных способов «приманить» достаток в дом. Многочисленные запреты (на стирку детских вещей, на рукоделие, на ссоры, на дальние дороги, на свечи) связаны с представлением о том, что в этот «пограничный» день между весной и летом человек особенно уязвим, и любое неверное действие может навредить здоровью, удаче и семейному благополучию.
Как прожить 9 июня: сделайте что-то для себя.
Как современному человеку применить традиции предков и с пользой адаптировать к современной жизни. Вот несколько простых идей:
1. «Задобрите» свой дом. Устройте тихий семейный вечер без ссор и выяснений отношений. Можно символически оставить небольшое угощение (печенье, конфету) в укромном уголке — как дань уважения дому, который вас хранит.
2. Испеките пирог (или купите что-то вкусное). Соберитесь с близкими за чаепитием, поговорите по душам. По древней традиции, семейная трапеза в этот день укрепляет отношения и привлекает удачу.
3. Не убирайтесь в доме (хотя бы сегодня). Откажитесь от подметания, мытья полов и выноса мусора — пусть дом «отдохнёт». Это и полезно для психологической разгрузки, и дань древней традиции.
4. Женщинам — сделайте что-то для себя. Сплетите венок из полевых цветов, соберите букет ромашек, уделите время красоте и здоровью.
5. Не стирайте детские вещи на улице. Постирайте их дома и высушите в помещении — по примете, это сохранит здоровье малыша.
6. Не ссорьтесь и не ругайтесь. Проведите день в мире с собой и близкими. Если чувствуете, что назревает конфл 999 икт — вспомните о том, что ссора в этот день может раскрыть чужие тайны и надолго испортить отношения.
7. Не отправляйтесь в дальнюю дорогу и не начинайте важных дел. Отложите переезды, дальние поездки и старт новых проектов на другой день — по примете, они могут быть неудачными.
8. Не зажигайте свечи и костры (будьте осторожны с огнём). По древнему поверью, это может привести к пожару.
Приметы дня на 9 июня:
Душно на рассвете — к дождю.
Дождевые черви выползают на поверхность — к грозе.
Утром обильная роса — к солнечному дню и хорошему урожаю льна.
Туман по земле стелется — к резкому ухудшению погоды, но год будет грибным.
Много кузнечиков — к засухе в июне.
Ненастная погода — осень будет дождливой.
Рябина обильно цветёт — к богатому урожаю овса.
Какая погода в Федорин день, такая будет в ближайшие шесть недель.
Первый летний туман — к урожаю грибов.
Цветёт ромашка — можно начинать заготовку сена.