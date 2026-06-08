Не досталась никому: калининградец пришёл в гости к приятелю и ударил его ножом в спину из-за женщины

По предварительным данным, 46-летний злоумышленник пришёл в гости к своему приятелю. К застолью присоединилась знакомая. В какой-то момент разогретые спиртным мужчины начали выяснять, кому достанется дама сердца. Конфликт перерос в поножовщину — гость набросился на хозяина и воткнул ему в спину нож.