Прилетит вдруг волшебник. Как спешит к россиянам мобильная медпомощь?

В мае 2026 года в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре в свою первую навигацию отправился медицинский теплоход «Святитель Лука». Это единственное в России судно, оборудованное под полноценный медицинский комплекс. В 25 специализированных кабинетах на борту «Святого Луки» врачи одновременно могут осматривать и консультировать до 50 пациентов. Планируется, что в 2026 году теплоход побывает в 49 населённых пунктах. На судне есть все условия для комфортной работы медиков.