Минздрав изъял из продажи продукт, которым массово отравились дети в Борисове, и приостановил работу выпустившего его предприятия

Как сообщалось ранее, 2 июня 2026 года в Борисове родители несовершеннолетних (в основном детей дошкольного возраста) обратились в больницу из-за нарушения пищеварения. Позже врачи сказали о госпитализации и состоянии нескольких десятков дошкольников. Ситуацию прокомментировали в Генеральной прокуратуре, заявив о комплексной проверке. Также подробности озвучило Министерство здравоохранения, сказав про симптомы острой кишечной инфекции у детей. С заявлением выступил и Следственный комитет.