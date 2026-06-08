Минздрав изъял из продажи продукт, которым массово отравились дети в Борисове, и приостановил работу выпустившего его предприятия

Санитарно-эпидемиологическая служба Министерства здравоохранения решила, что будет с молочкой, которой массово отравились дети в Борисове.
Как сообщалось ранее, 2 июня 2026 года в Борисове родители несовершеннолетних (в основном детей дошкольного возраста) обратились в больницу из-за нарушения пищеварения. Позже врачи сказали о госпитализации и состоянии нескольких десятков дошкольников. Ситуацию прокомментировали в Генеральной прокуратуре, заявив о комплексной проверке. Также подробности озвучило Министерство здравоохранения, сказав про симптомы острой кишечной инфекции у детей. С заявлением выступил и Следственный комитет.
Заместитель министра здравоохранения — главный государственный санитарный врач Светлана Нечай сообщила о завершении проведения санитарно-эпидемиологического расследования причин госпитализации детей в Минской области:
— Для предотвращения распространения и ликвидации эпидемиологического неблагополучия, связанного с продукцией ООО «Биомолпром», данные продукты изъяты из обращения.
Как отметили в Минздраве, в течение двух часов с момента регистрации ситуации с детьми в Борисове, специалистами был проведен сбор эпидемиологического анамнеза у несовершеннолетних и родителей. И был установлен предполагаемый фактор передачи инфекции — кисломолочный продукт «Бифидин».
Исследования в лаборатории показали, что названная продукция не соответствует требованиям микробиологической безопасности.
«Деятельность предприятия приостановлена, реализация продукции прекращена», — уточнили в ведомстве.
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