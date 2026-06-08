Как спешит к россиянам мобильная медпомощь?

Для человека важна доступность медицинской помощи — независимо от того, где он живёт или где его застали проблемы со здоровьем. В этом смысле российской здравоохранение особенно выручают мобильные комплексы на базе железнодорожных поездов, автомобилей, вертолётов и даже речных судов. Модернизация российского здравоохранения в этом направлении — часть национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», реализуемого по инициативе главы государства Владимира Путина.
Главное — ранняя диагностика.
Вот уже восьмой год, с 2018 года, по Нижегородской области курсируют «Поезда здоровья». Только с начала 2026 года мобильные диагностические комплексы на колёсах побывали в более чем 350 населённых пунктах.
«Выездные приёмы позволяют жителям отдалённых населенных пунктов получать медицинскую помощь в едином цикле — от осмотра и анализов до инструментальных методов, — говорит исполняющий обязанности директора Нижегородской областной клинической больницы им. Н. А. Семашко Сергей Гамаюнов. — Особый упор делаем на раннее выявление онкологических заболеваний и предраковых состояний, в том числе касающихся репродуктивного здоровья. Женщины сдают анализы на онкоцитологию, мужчины — кровь на простат-специфический антиген».
Жители отдалённых от областного центра населённых пунктов приезду «Поездов здоровья» рады. «Мне трудно ездить в Нижний Новгород. А тут я пришёл, меня осмотрел доктор из города. Успокоил, сказал, чтобы я принимал те лекарства, что мне ранее прописали», — рассказывает 70-летний житель Уренского округа Нижегородской области Николай Кузнецов.
Восемь лет назад в Нижегородской области возродили ещ один способ мобильной медицинской помощи — санитарную авиацию. Только в 2025 году она выполнила свыше 360 вылетов по области и эвакуировала около 320 тяжёлых пациентов, в том числе 50 детей.
Чаще всего санитарные вертолёты направляются к пациентам с инфарктами и инсультами — в таких случаях счёт идёт на минуты. Задача медиков — стабилизировать состояние больного, пока его доставляют в больницу.
«Бывают случаи, когда транспортировка невозможна, и операцию надо делать на месте, — объясняет главный врач Нижегородского территориального центра медицины катастроф Михаил Созонов. — Тогда санавиация помогает доставить к больному узкопрофильных специалистов — например, сосудистых хирургов, нейрохирургов, комбустиологов».
Медицинский круиз.
Мобильная медицина в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» стала реальностью по всей стране. Так, в Иркутской области медицинская помощь добирается до отдалённых станций по железнодорожным рельсам. На базе поезда «Святой Пантелеймон» развернут мощный консультативно-диагностический центр. Его врачи за четыре месяца 2026 года побывали на 23 железнодорожных станциях региона и во время осмотров выявили почти 5000 пациентов с различными заболеваниями.
В мае 2026 года в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре в свою первую навигацию отправился медицинский теплоход «Святитель Лука». Это единственное в России судно, оборудованное под полноценный медицинский комплекс. В 25 специализированных кабинетах на борту «Святого Луки» врачи одновременно могут осматривать и консультировать до 50 пациентов. Планируется, что в 2026 году теплоход побывает в 49 населённых пунктах. На судне есть все условия для комфортной работы медиков.
Согласно целевым показателям нацпроекта, к 2030 году ожидаемая продолжительность жизни в России должна достичь 78 лет, а к 2036 году — 81 года. Этому наверняка поспособствует развивающаяся мобильность и доступность медицинской помощи.
Напомним, ранее мы рассказывали, как отечественный искуственный интеллект помогает в работе нижегородским врачам.