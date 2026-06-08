Более 190 млн рублей невыплаченных зарплат вернули нижегородцам

Как уточнили в ведомстве, в эту сумму вошли не только текущие долги, но и выплаты, которые были произведены позже положенного срока. Основную часть задолженности удалось погасить без жёстких проверок и штрафов, за счёт профилактической работы и разъяснительных бесед с работодателями.