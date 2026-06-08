Поиск Яндекса
Ричмонд
+25°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Пермском крае осталось 30 частных детективов

Из них 12 ведут свою деятельность в краевой столице.

Источник: Комсомольская правда

По данным на 1 мая 2026 года, в Пермском крае насчитывается 30 частных детективов. Из них 12 ведут свою деятельность в краевой столице. Такую статистику приводит v-kurse.ru со ссылкой на пресс-службу региональной Росгвардии.

В 2025 году на работу частным детективам в Прикамье было выдано две новые лицензии, с начала текущего года — еще одна. При этом за последние полтора года четыре специалиста добровольно отказались от лицензии.

Эксперты считают, что деятельность российских частных детективов ограничена законодательством, а также нестабильна и не приносит значительной прибыли. Поэтому возможно, что и в дальнейшем число частных детективов продолжит сокращаться.