НВ АЭС представила в Воронеже лучшие кадры с экотура по донским берегам

«Я взял камеру в руки в шесть лет, но в фототуре участвую впервые. И сразу победа. Очень волнительно и одновременно радостно, что моё творчество получает такую высокую оценку. Всем начинающим фотографам хочу посоветовать: никого не слушайте, снимайте так, как нравится вам, а не окружающим. Идите своим путём, не сравнивая себя и свои работы с другими», — поделился эмоциями Михаил Шершень.