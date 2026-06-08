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Трех нижегородцев удалили с ЕГЭ по математике из-за шпаргалок

Экзамен написали более 12,7 тысячи выпускников текущего учебного года.

Источник: Нижегородская правда

Трех выпускников удалили с экзамена по математике в Нижегородской области из-за использования шпаргалок. Сегодня, 8 июня, одиннадцатиклассники писали ЕГЭ по одному из главных предметов, сообщил министр образования региона Михаил Пучков.

Экзамен написали более 12,7 тысячи выпускников текущего учебного года, а из них профильный уровень выбрали около 7,4 тысячи человек. Они смогут узнать свои результаты по математике не позднее 22 июня.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что четырех нижегородских выпускников сняли с ЕГЭ по русскому языку из-за шпаргалок.