Комариная карта Кубани: зоолог назвал города с наименьшей активностью кровососущих

Майские ливни и установившееся тепло спровоцировали настоящий комариный бум в Краснодарском крае. Зоолог Владимир Гладун рассказал, где в регионе насекомых больше всего, а где от них можно найти спасение.
Идеальные условия для размножения
По словам эксперта, обилие осадков привело к образованию многочисленных луж и повышению уровня водоемов, создав идеальные условия для размножения насекомых. Отсутствие сильной жары (выше +30°C) делает комаров особенно активными и агрессивными, так как они предпочитают более прохладную и влажную среду. Всего в регионе обитает около 40 видов комаров, включая малярийных, обычных кусаков и другие.
Самые комариные и нейтральные зоны
Наибольшая концентрация насекомых отмечается в Темрюкском районе и по всей лимано-плавневой зоне, где есть непересыхающие водоемы. Также от высокой активности комаров страдает Туапсе, что обусловлено его влажным субтропическим климатом и частыми осадками.
В Краснодаре, где также много водоемов (река Кубань и Карасунские озера), комары распределены довольно равномерно. Зоолог советует горожанам держаться подальше от воды, так как насекомые редко отлетают от своих мест обитания дальше, чем на два километра.
Где комаров меньше всего
Значительно комфортнее ситуация обстоит в Сочи. Здесь обилию кровососущих препятствуют быстротечные горные реки и постоянно волнующееся Черное море.
«Меньше всего комаров в Геленджике, Анапе и Новороссийске. Из-за сухого климата лужи быстро испаряются, а стоячих вод там мало», — рассказал в интервью kuban.aif.ru Владимир Гладун.