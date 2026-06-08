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Синоптики рассказали, до каких пор калининградцам и гостям области лучше не лезть в Балтийское море

У берега вода прогрелась всего до +13…+14.

Источник: Клопс.ru

С комфортным купанием в Балтике, скорее всего, придётся подождать до двадцатых чисел июня. Такой прогноз специалисты сообщества «Погода и метеоявления в Калининградской области» опубликовали в своём телеграм-канале.

По данным Гидрометцентра, сейчас поверхность воды у побережья Калининградской области прогрелась примерно до +13…+14. Теплее только в районе Гданьского залива и Балтийской косы — там местами до +15…+16.

Резкого прогрева в ближайшую неделю не ждут: погода останется умеренной. Поэтому на полноценное начало купального сезона с водой выше +17…+18 как минимум до середины июня рассчитывать не стоит, подытожили специалисты.

По расчётам метеорологов, на этой неделе в область придёт прохладный и влажный воздух из северной Атлантики. Уже со среды дневная температура, скорее всего, не поднимется выше +18…+20, а по ночам будет около +9…+13.