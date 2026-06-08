Памяти Карузо и Паваротти: трио знаменитых итальянских теноров даст концерты в Калининграде и Светлогорске

В Калининграде и Светлогорске в конце сентября выступит знаменитое трио «Романтические итальянские тенора». 26 сентября солисты выйдут на сцену «Янтарь-холла», а 27 сентября поклонники смогут услышать исполнителей в музыкальном колледже имени Рахманинова. Концерты пройдут в сопровождении Калининградского симфонического оркестра под управлением Михаила Кирхгоффа. Об этом «Клопс Афише» сообщили организаторы.