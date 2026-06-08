Алиев: первую выставку в «Русском центре искусства» планируется открыть в июне

В 2013 году владелец компании АО «Молоко» начал коллекционировать картины, и тогда же у него появились идея создать в Калининграде музей. Все эти годы собиралась и коллекция экспонатов. «Сейчас у нас в коллекции 1200 предметов, — рассказывал предприниматель. — В принципе, на 65% экспозиция собрана. Мы в этом плане спокойны. Также у нас есть контакты с коллекционерами, крупными музеями, которые готовы участвовать со своими коллекциями у нас в музее». В коллекции есть подлинники картин художников Ивана Айвазовского, Ильи Репина, Константина Маковского, Николая Ге, Тропинина и Верещагина.