Алиев: первую выставку в «Русском центре искусства» планируется открыть в июне

В «Русском центре искусства» в «Рыбной деревне» еще продолжаются работы, но первую выставку картин планируется открыть уже в конце июне. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» рассказал владелец музея предприниматель Рустам Алиев.
«Несмотря на то, что все отделочные работы в Центре еще не завершены, первую выставку картин мы все же откроем в готовом зале 23 июня, — сообщил Рустам Алиев. — Она будет посвящена 80-летию образования Калининградской области. На выставке представим 71 картину художников Калининграда, Москвы, Ленинграда 50−60−70—х годов в стиле соцреализма, которые рассказывают о трудовых буднях советского народа». По его словам, полностью открыть новый музей планируется весной следующего года.
Напомним, ранее Алиев говорил «Новому Калининграду», что полностью «Русский центр искусства» откроется в декабре 2026 г.
В 2013 году владелец компании АО «Молоко» начал коллекционировать картины, и тогда же у него появились идея создать в Калининграде музей. Все эти годы собиралась и коллекция экспонатов. «Сейчас у нас в коллекции 1200 предметов, — рассказывал предприниматель. — В принципе, на 65% экспозиция собрана. Мы в этом плане спокойны. Также у нас есть контакты с коллекционерами, крупными музеями, которые готовы участвовать со своими коллекциями у нас в музее». В коллекции есть подлинники картин художников Ивана Айвазовского, Ильи Репина, Константина Маковского, Николая Ге, Тропинина и Верещагина.
Перенос сроков окончания стройки, по словам создателя Центра, связан с резким подорожанием стройматериалов и трудностью их доставки в регионе с 2022 г. Изначально планировалось построить здание за 1−1,2 млрд рублей, однако на сентябрь 2025 года речь шла уже о 2−2,5 млрд. «Проблема эта решаема, но пришлось приостановить программу закупки предметов искусства. Все средства приходится тратить на строительство», — отмечал Алиев.