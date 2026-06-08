Дмитрий Киселев стал обладателем премии «ТЭФИ-2026»

«Я бы хотел сказать слово в защиту телевидения против интернета. Когда я пришел в эту программу, сейчас заканчивается 14-й сезон, в этом году будет 15-й, тогда в телевидение плевали, говорили, что это все уходящая натура, интернет всех победит. Сегодня уже ясно, что интернет вошел в пищевую цепочку телевидения. Мы питаемся интернетом. Ну и не более. А все эмоции, вся глубина, все доверие, вся любовь на самом деле на стороне телевидения», — сказал Киселев, получая награду.