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Дмитрий Киселев стал обладателем премии «ТЭФИ-2026»

Дмитрий Киселев стал лауреатом Национальной телевизионной премии «ТЭФИ-2026».

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Генеральный директор международной медиагруппы «Россия сегодня», ведущий программы «Вести недели» на телеканале «Россия 1» Дмитрий Киселев стал лауреатом премии «ТЭФИ-2026» в номинации «Ведущий информационно-аналитической итоговой программы».

Церемония награждения лауреатов в категории «Информационное и общественно-политическое вещание» состоялась сегодня в Технопарке НТВ в Москве, передает корреспондент РИА Новости.

«Я бы хотел сказать слово в защиту телевидения против интернета. Когда я пришел в эту программу, сейчас заканчивается 14-й сезон, в этом году будет 15-й, тогда в телевидение плевали, говорили, что это все уходящая натура, интернет всех победит. Сегодня уже ясно, что интернет вошел в пищевую цепочку телевидения. Мы питаемся интернетом. Ну и не более. А все эмоции, вся глубина, все доверие, вся любовь на самом деле на стороне телевидения», — сказал Киселев, получая награду.

Он также пожелал всем, чтобы «радиоактивный пепел не накрыл никого, никогда и нигде».

Кроме того, программа «Вести недели» победила в номинации «Информационно-аналитическая итоговая программа».

Для Киселева как для ведущего эта «ТЭФИ» уже вторая — первую он получил год назад. Но его профессионализм уже не раз был отмечен различными наградами. Гендиректор «России сегодня» уникален тем, что обладает высшими журналистскими и телевизионными премиями и России, и Украины: его признавали «Золотым пером» в обеих странах, а в 2004-м он получил украинскую премию «Телетриумф».

Национальная телевизионная премия ТЭФИ (сокращение от «телевизионный эфир») — ежегодная профессиональная награда, которая вручается наиболее значимым работам и представителям российского телевидения.

Ее учредил 21 декабря 1994 года Российский фонд развития телевидения — организация, объединяющая интересы телевещателей и телепроизводителей. Сейчас в числе учредителей фонда пять организаций — Национальная медиа группа, холдинг «Газпром-медиа», Первый канал, ВГТРК и «ТВ Центр».​

В этом году на втором этапе голосования работы и кандидатов впервые оценивали представители медиаиндустрии из числа членов Академии российского телевидения. В состав жюри вошли 17 человек. Голосование проходило онлайн непосредственно во время церемонии, а результаты выводили на сценический экран сразу после подсчета.