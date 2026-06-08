Дмитрий Киселев стал обладателем премии «ТЭФИ-2026»

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Генеральный директор международной медиагруппы «Россия сегодня», ведущий программы «Вести недели» на телеканале «Россия 1» Дмитрий Киселев стал лауреатом премии «ТЭФИ-2026» в номинации «Ведущий информационно-аналитической итоговой программы».
Церемония награждения лауреатов в категории «Информационное и общественно-политическое вещание» состоялась сегодня в Технопарке НТВ в Москве, передает корреспондент РИА Новости.
«Я бы хотел сказать слово в защиту телевидения против интернета. Когда я пришел в эту программу, сейчас заканчивается 14-й сезон, в этом году будет 15-й, тогда в телевидение плевали, говорили, что это все уходящая натура, интернет всех победит. Сегодня уже ясно, что интернет вошел в пищевую цепочку телевидения. Мы питаемся интернетом. Ну и не более. А все эмоции, вся глубина, все доверие, вся любовь на самом деле на стороне телевидения», — сказал Киселев, получая награду.
Он также пожелал всем, чтобы «радиоактивный пепел не накрыл никого, никогда и нигде».
Кроме того, программа «Вести недели» победила в номинации «Информационно-аналитическая итоговая программа».
Для Киселева как для ведущего эта «ТЭФИ» уже вторая — первую он получил год назад. Но его профессионализм уже не раз был отмечен различными наградами. Гендиректор «России сегодня» уникален тем, что обладает высшими журналистскими и телевизионными премиями и России, и Украины: его признавали «Золотым пером» в обеих странах, а в 2004-м он получил украинскую премию «Телетриумф».
Национальная телевизионная премия ТЭФИ (сокращение от «телевизионный эфир») — ежегодная профессиональная награда, которая вручается наиболее значимым работам и представителям российского телевидения.
Ее учредил 21 декабря 1994 года Российский фонд развития телевидения — организация, объединяющая интересы телевещателей и телепроизводителей. Сейчас в числе учредителей фонда пять организаций — Национальная медиа группа, холдинг «Газпром-медиа», Первый канал, ВГТРК и «ТВ Центр».
В этом году на втором этапе голосования работы и кандидатов впервые оценивали представители медиаиндустрии из числа членов Академии российского телевидения. В состав жюри вошли 17 человек. Голосование проходило онлайн непосредственно во время церемонии, а результаты выводили на сценический экран сразу после подсчета.