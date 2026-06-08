Умер глава поселка Октябрьский в Нижегородской области

С 2001 по 2006 год Владимир Рыжаков руководил борским комиссариатом, позже занимал должность начальника территориального отдела администрации в посёлке Память Парижской Коммуны, а в последние годы возглавлял посёлок Октябрьский. По словам коллег, он существенно поспособствовал развитию территории.