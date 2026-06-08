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Умер глава поселка Октябрьский в Нижегородской области

Прощание с Владимиром Рыжаковым пройдёт 10 июня в 11:00 в Николо‑Знаменском храме.

8 июня ушёл из жизни Владимир Александрович Рыжаков — глава Октябрьского территориального отдела городского округа Бор. Информация об этом появилась на странице окружной администрации во «ВКонтакте».

С 2001 по 2006 год Владимир Рыжаков руководил борским комиссариатом, позже занимал должность начальника территориального отдела администрации в посёлке Память Парижской Коммуны, а в последние годы возглавлял посёлок Октябрьский. По словам коллег, он существенно поспособствовал развитию территории.

Прощание с Владимиром Рыжаковым пройдёт 10 июня в 11:00 в Николо‑Знаменском храме.

Ранее врач-хирург Сергей Теремов скончался в Нижнем Новгороде.