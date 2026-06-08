Воронежский школьник стал победителем Международного конкурса юных чтецов

Школьник из Воронежа Семён Каштанов стал победителем Международного конкурса юных чтецов «Живая классика» (6+), который состоялся в рамках книжного фестиваля «Красная площадь». Об этом сообщили в региональном министерстве культуры в понедельник, 8 июня.
В звёздном турнире встретились 12 участников из разных регионов России и зарубежных стран.
Семён читал отрывок из рассказа Марины Дружининой «Искусство чтеца». Свой выбор юный талант аргументировал тем, что всё герои в этом произведении разнохарактерные и очень схожи с самим мальчиком. Он признался, что долго готовился к конкурсу, прорабатывая каждую роль с целью передать образ и характер героев.
Кроме Семёна, победителями стали Хушнуд Душанбиев из Таджикистана и Полина Фенченко из Калужской области.
Оценивало суперфиналистов звёздное жюри: актёры театра и кино Иван Кокорин и Анастасия Крылова, детская писательница Елена Усачёва, директор Всероссийского музея имени Пушкина Ольга Корнева, председатель жюри — писатель Алексей Варламов.
В министерстве отмечают, что в копилке Семёна уже множество наград. Он является обладателем премии правительства Воронежской области за особые достижения в учебной и творческой деятельности одарённым детям в сфере культуры и искусства, стипедиатом фонда «Новые имена» и не только.