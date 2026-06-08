Воронежский школьник стал победителем Международного конкурса юных чтецов

Семён читал отрывок из рассказа Марины Дружининой «Искусство чтеца». Свой выбор юный талант аргументировал тем, что всё герои в этом произведении разнохарактерные и очень схожи с самим мальчиком. Он признался, что долго готовился к конкурсу, прорабатывая каждую роль с целью передать образ и характер героев.