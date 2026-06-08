В Белгороде решают проблемы с водоснабжением в районе Харгоры

По состоянию на 17:00 понедельника, 8 июня, в районе Харьковской горы в Белгороде продолжается наполнение резервуаров для подачи воды. Процесс идет медленно из-за значительных повреждений на водоводах, возникших зимой из-за частых отключений после атак на энергосистему. Специалисты водоканала принимают все меры, чтобы подать как можно больше воды и быстрее наполнить резервуары, сообщили в региональном оперативном штабе.