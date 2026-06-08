Подкармливал орешками и завёл приятельницу: калининградец подружился с сорокой по дороге на работу (фото)

В центре «Биосфера Балтики» объяснили, что такое поведение для сорок не редкость. Эти птицы относятся к врановым — одним из самых умных пернатых. Они способны запоминать людей, которые к ним доброжелательны. Специалисты отмечают, что такие птицы хорошо понимают принцип обмена и умеют оценивать связь между своими действиями и полученной наградой, поэтому вполне могут «дружить» с человеком.