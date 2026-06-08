Расписание электричек изменится в Нижегородской области в праздники

Кроме того, 12 и 13 июня планируется запустить дополнительные поезда по направлению Нижний Новгород — Тарасиха — Нижний Новгород. Больше электричек в предпраздничный и праздничные дни — 11, 12 и 14 июня — будут обслуживать и направление Нижний Новгород — Урень.