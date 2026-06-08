Расписание электричек изменится в Нижегородской области в праздники

Расписание пригородных поездов изменится в Нижегородской области в предпраздничный и праздничные дни в июне. Об этом рассказали в пресс-службе Волго-Вятской пригородной пассажирской компании.
В четверг, 11 июня, поезда будут курсировать по пятничному графику. 12 и 13 июня электрички запустят по субботнему расписанию. Для 14 июня корректировок расписания не предусмотрено.
Кроме того, 12 и 13 июня планируется запустить дополнительные поезда по направлению Нижний Новгород — Тарасиха — Нижний Новгород. Больше электричек в предпраздничный и праздничные дни — 11, 12 и 14 июня — будут обслуживать и направление Нижний Новгород — Урень.
С расписанием пригородных электричек можно ознакомиться на сайте Волго-Вятской пригородной пассажирской компании.
Напомним, группа «Моральный кодекс» выступит в День России в Нижнем Новгороде. Праздничные мероприятия запланированы в парках, музеях и библиотеках.