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Расписание электричек изменится в Нижегородской области в праздники

Расписание пригородных поездов изменится в Нижегородской области в предпраздничный и праздничные дни в июне.

Источник: Живем в Нижнем

Расписание пригородных поездов изменится в Нижегородской области в предпраздничный и праздничные дни в июне. Об этом рассказали в пресс-службе Волго-Вятской пригородной пассажирской компании.

В четверг, 11 июня, поезда будут курсировать по пятничному графику. 12 и 13 июня электрички запустят по субботнему расписанию. Для 14 июня корректировок расписания не предусмотрено.

Кроме того, 12 и 13 июня планируется запустить дополнительные поезда по направлению Нижний Новгород — Тарасиха — Нижний Новгород. Больше электричек в предпраздничный и праздничные дни — 11, 12 и 14 июня — будут обслуживать и направление Нижний Новгород — Урень.

С расписанием пригородных электричек можно ознакомиться на сайте Волго-Вятской пригородной пассажирской компании.

Напомним, группа «Моральный кодекс» выступит в День России в Нижнем Новгороде. Праздничные мероприятия запланированы в парках, музеях и библиотеках.