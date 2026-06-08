В Калининграде собутыльник ударил приятеля ножом в спину во время ссоры

нападении с ножом. Мужчина находился в гостях у приятеля, где они вместе распивали спиртные напитки.
Между собутыльниками возник конфликт. В ходе ссоры подозреваемый схватил нож и ударил оппонента в спину. Потерпевшего госпитализировали с колото-резаными ранениями.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по пункту «з» части 2 статьи 111 УК РФ — умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия. Максимальное наказание по этой статье — до десяти лет лишения свободы.
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