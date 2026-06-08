В Белорецке Башкирии фестиваль хоров собрал более 50 коллективов

К фестивалю присоединились участники из Самары, Салавата, Уфы, Челябинска, Межгорья, а также Белорецкого и других районов Башкирии, Республики Марий Эл, Свердловской и Челябинской областей. Конкурсные прослушивания на сцене городского Дворца культуры прошли 30 мая. В фойе для участников и зрителей фестиваля работали выставки деревянных изделий, современных элементов одежды с национальными украшениями, изделий декоративно-прикладного творчества от мастеров Белорецкого района.