В Белорецке Башкирии фестиваль хоров собрал более 50 коллективов

Межрегиональный фестиваль хоров и вокальных ансамблей «Звезды Белоречья» прошел в конце мая в Белорецке Республики Башкортостан в соответствии с задачами нацпроекта «Семья». В конкурсе приняли участие 53 коллектива, сообщили в управлении культуры Белорецкого района.
К фестивалю присоединились участники из Самары, Салавата, Уфы, Челябинска, Межгорья, а также Белорецкого и других районов Башкирии, Республики Марий Эл, Свердловской и Челябинской областей. Конкурсные прослушивания на сцене городского Дворца культуры прошли 30 мая. В фойе для участников и зрителей фестиваля работали выставки деревянных изделий, современных элементов одежды с национальными украшениями, изделий декоративно-прикладного творчества от мастеров Белорецкого района.
По итогам конкурса прошел гала-концерт участников фестиваля. Обладателями Гран-при стали заслуженный коллектив народного творчества, мужская хоровая капелла «Виват» и народный хор русской песни «Зори Урала» из Белорецка.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.