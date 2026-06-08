Стало известно, как будут работать нижегородские поликлиники в День России

В пятницу, 12 июня, с 09:00 до 16:00 поликлиники обеспечат плановую и экстренную помощь, а также проведут диспансеризацию. В это же время можно записаться ко врачам в женские консультации и в отделения противотуберкулезного, психиатрического, дерматовенерологического и наркологического диспансеров.