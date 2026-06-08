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Стало известно, как будут работать нижегородские поликлиники в День России

12 июня в поликлиниках можно будет пройти диспансеризацию, получить плановую и экстренную помощь.

Источник: Нижегородская правда

В длинные выходные, приуроченные ко Дню России, поликлиники в Нижнем Новгороде будут работать по особому графику. Об этом напомнил главред «Стационар-пресс» Алексей Никонов.

Четверг, 11 июня, станет укороченным предпраздничным днем для большинства россиян. Несмотря на это, поликлиники будут работать до 19:00.

В пятницу, 12 июня, с 09:00 до 16:00 поликлиники обеспечат плановую и экстренную помощь, а также проведут диспансеризацию. В это же время можно записаться ко врачам в женские консультации и в отделения противотуберкулезного, психиатрического, дерматовенерологического и наркологического диспансеров.

13 и 14 мая многие поликлиники тоже будут открыты с 09:00 до 16:00. Точный график следует уточнить на сайте или в соцсетях учреждения.

Кроме того, токсикологический центр ГКБ 33, травмпункты и служба скорой медицинской помощи работают круглосуточно все выходные.

Ранее на сайте pravda-nn.ru опубликовали программу на День России в Нижнем Новгороде.