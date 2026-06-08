ГД обсудит проект о праве МВД утверждать перечни профессий для мигрантов

«В процедуре первого чтения во вторник, 9 июня планируется рассмотреть законопроект о передаче МВД РФ полномочий Минтруда России по утверждению перечней профессий квалифицированных иностранных специалистов, имеющих право на получение вида на жительство в упрощенном порядке, а также трудоустраивающихся по профессии вне квот, установленных Минтрудом по заявкам регионов», — говорится в сообщении.
В сообщении уточняется, что 10 июня во втором чтении будут рассмотрены две инициативы, которые позволят кратно увеличить размер государственных пошлин для иностранных граждан, в том числе уплачиваемых при оформлении российского гражданства, вида на жительство и разрешения на временное проживание.
«Пребывание мигрантов в нашей стране должно быть экономически обоснованным. А сами приезжие — состоявшимися и эффективными. Принятие закона позволит дополнительно пополнять федеральный бюджет более чем на 15 миллиардов рублей в год», — сказал председатель Госдумы Вячеслав Володин, его слова приводит пресс-служба.
Он добавил, ключевая цель принимаемых решений — это защита интересов граждан РФ и повышение общественной безопасности.