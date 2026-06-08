За поджог полицейского автомобиля в Калининграде мужчина получил 11 лет строгого режима

В Калининграде Балтийский флотский военный суд вынес приговор 26-летнему местному жителю, признанному виновным в совершении террористического акта. Как установлено в суде, в октябре 2025 года подсудимый с целью дестабилизации деятельности органов власти совершил поджог автомобиля, принадлежащего органам полиции.
С учётом позиции государственного обвинителя суд назначил наказание в виде 11 лет лишения свободы. Первые три года мужчина проведёт в тюрьме, оставшуюся часть срока — в исправительной колонии строгого режима.
Другие подробности дела пока не сообщаются.