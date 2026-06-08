С начала года в Москве построили более 12 километров дорог

Кроме того, 2,6 км дорог появилось в составе участка Южной рокады от Каспийской улицы до 1-го Котляковского переулка. Это последний участок Южной рокады, с открытием которого появился прямой ход от Капотни до Рублевского шоссе. В районе Чертаново Центральное весной открыли 700 м дорог — там появились два однополосных съезда между Московским скоростным диаметром и улицей Подольских Курсантов.