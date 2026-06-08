С начала года в Москве построили более 12 километров дорог

Более 12 км дорог построили в Москве с начала года, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов на площадке XXIX Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Возведение объектов дорожно-транспортной инфраструктуры соответствует задачам нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
«Одним из приоритетных направлений нашей работы остается развитие транспортной инфраструктуры столицы. С начала текущего года построено уже более 12 километров, в том числе дублер Калужского шоссе от трассы Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе до МКАД, участки Южной рокады и южного направления Московского скоростного диаметра и улично-дорожная сеть для обслуживания района Крюково в Зеленограде», — отметил Владимир Ефимов.
В частности, свыше 5 км дорог построили в рамках реализации проекта строительства дублера Калужского шоссе от магистрали Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе до МКАД. Новый участок Коммунарского шоссе значительно улучшил транспортное обслуживание района Коммунарка, где проживают более 150 тыс. человек, и снизил нагрузку на Калужское шоссе.
Кроме того, 2,6 км дорог появилось в составе участка Южной рокады от Каспийской улицы до 1-го Котляковского переулка. Это последний участок Южной рокады, с открытием которого появился прямой ход от Капотни до Рублевского шоссе. В районе Чертаново Центральное весной открыли 700 м дорог — там появились два однополосных съезда между Московским скоростным диаметром и улицей Подольских Курсантов.
В районе Крюково в Зеленоградском административном округе завершили строительство и реконструкцию улично-дорожной сети протяженностью 3 км, ограниченной Кутузовским шоссе, улицами Середниковской и Дмитрия Разумовского. В рамках проекта построили подъездную дорогу к физкультурно-оздоровительному комплексу, соединив ее с Малинской улицей, создали круговое движение транспорта на пересечении Середниковской улицы и Проектируемого проезда № 707. Кроме того, там обустроили велодорожки.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.