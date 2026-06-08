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Рост заболеваемости мышиной лихорадкой отметили в Нижегородской области

Согласно данным ведомства, в 2025 году показатель заболеваемости в регионе достиг 14,92 случая на 100 тысяч человек.

Нижегородская область вошла в число регионов‑лидеров по уровню заболеваемости геморрагической лихорадкой с почечным синдромом (ГЛПС), которую в быту называют «мышиной лихорадкой». Об этом сообщили в МАХ-канале «Бокал прессека», опираясь на статистику Роспотребнадзора.

Согласно данным ведомства, в 2025 году показатель заболеваемости в регионе достиг 14,92 случая на 100 тысяч человек. Это на 14,2% выше уровня 2024 года и на 20,7% превышает среднемноголетний показатель.

Ранее собравшихся в Израиль нижегородцев предупредили о новом штамме хантавируса.

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