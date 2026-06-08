Бывшего спикера горсовета Липецка оставили в СИЗО еще на два месяца

Александр Афанасьев и Олег Кузнецов не признают вину. Они подавали апелляционные жалобы на каждое решение о продлении меры пресечения. Их защитники настаивали на том, что обвиняемые не будут препятствовать следствию в случае, если им будет смягчена мера пресечения. Липецкий областной суд оставлял жалобы без удовлетворения.