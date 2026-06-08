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Ввод жилья в Нижегородской области сократился на треть за четыре месяца

Объем ввода жилья в Нижегородской области в январе— апреле 2026 года сократился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 34,1% — до 393,6 тыс. кв. м. В первом квартале ввод сократился на 35,4% — до 326,3 тыс. кв. м, сообщается в материалах Нижегородстата.

Объем ввода жилья в Нижегородской области в январе— апреле 2026 года сократился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 34,1% — до 393,6 тыс. кв. м. В первом квартале ввод сократился на 35,4% — до 326,3 тыс. кв. м, сообщается в материалах Нижегородстата.

Объем строительства в Нижегородской области за четыре месяца сократился на четверть и составил 55,1 млрд руб. в сопоставимых ценах.

Объем многоквартирного строительства составил 1,3 тыс. домов на 4,5 тыс. квартир площадью 393,6 тыс. кв. м, индивидуального жилищного строительства (ИЖС) — 212,8 тыс. кв. м или 1,1 тыс. домов.

Как писал «Ъ-Приволжье», ввод жилья в Нижегородской области в 2025 году сократился на 12,6% — до 1,7 млн кв. м.