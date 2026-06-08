Ввод жилья в Нижегородской области сократился на треть за четыре месяца

Объем ввода жилья в Нижегородской области в январе— апреле 2026 года сократился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 34,1% — до 393,6 тыс. кв. м. В первом квартале ввод сократился на 35,4% — до 326,3 тыс. кв. м, сообщается в материалах Нижегородстата.