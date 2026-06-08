В Госдуме предложили ввести «бабушкин и дедушкин капитал»

По словам депутата, механизм использования этих средств может быть гибким, но его ключевая цель заключается в укреплении связей между поколениями и создании дополнительных возможностей для совместного семейного досуга. В завершение она отметила, что такая поддержка позволит сделать российские семьи не просто многодетными, а именно многопоколенными, тем самым следуя тезису президента о важности крепких семейных уз.