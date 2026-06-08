В Госдуме предложили ввести «бабушкин и дедушкин капитал»

В Государственной Думе Российской Федерации рассматривается предложение о введении «бабушкиного и дедушкиного капитала». Об этом изданию «Петербургский дневник» заявила первый зампред Комитета Госдумы по защите семьи, отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая.
Инициатива направлена на то, чтобы стимулировать более активное участие возрастного поколения в воспитании своих внуков. Предложение прозвучало как развитие идеи председателя комиссии Общественной палаты РФ по демографии Сергея Рыбальченко, который ранее выступил за введение так называемого «отцовского капитала» при рождении третьего и последующих детей в одной семье.
В ходе обсуждения Татьяна Буцкая высказала мнение, что «капитал третьего поколения — бабушкин или дедушкин — это ещё лучше». Она обосновала необходимость такой меры историческим контекстом: ранний выход женщин на пенсию позволял им помогать растить внуков.
Однако в современных реалиях дети рождаются позже, а многие представители старшего поколения продолжают работать, из-за чего у них остаётся меньше времени на помощь молодым семьям.
По словам депутата, механизм использования этих средств может быть гибким, но его ключевая цель заключается в укреплении связей между поколениями и создании дополнительных возможностей для совместного семейного досуга. В завершение она отметила, что такая поддержка позволит сделать российские семьи не просто многодетными, а именно многопоколенными, тем самым следуя тезису президента о важности крепких семейных уз.
Ранее сообщалось, что в России планируется введение отцовского капитала.