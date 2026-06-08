Суд оставил приговор переехавшему в Ростовскую область украинцу за татуировки

Как следует из материалов суда, ранее привлекавшийся к административной ответственности за пропаганду и публичное демонстрирование нацистской атрибутики, «будучи приверженцем нацистской идеологии», демонстрировал татуировки и пояснял их значения. Белокалитвинский районный суд приговорил мужчину к двум годам колонии-поселении. Апелляционный суд поддержал это решение.