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Суд оставил приговор переехавшему в Ростовскую область украинцу за татуировки

Четвертый кассационный суд отклонил жалобу переехавшего в Ростовскую область уроженца Украины на приговор по делу о публичном демонстрировании татуировок с нацистской символикой (ч. 1 ст. 282.4 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба суда.

Источник: Коммерсантъ

Четвертый кассационный суд отклонил жалобу переехавшего в Ростовскую область уроженца Украины на приговор по делу о публичном демонстрировании татуировок с нацистской символикой (ч. 1 ст. 282.4 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба суда.

Как следует из материалов суда, ранее привлекавшийся к административной ответственности за пропаганду и публичное демонстрирование нацистской атрибутики, «будучи приверженцем нацистской идеологии», демонстрировал татуировки и пояснял их значения. Белокалитвинский районный суд приговорил мужчину к двум годам колонии-поселении. Апелляционный суд поддержал это решение.

«Изучив материалы дела и доводы сторон, суд не усмотрел оснований для отмены или изменения приговора и апелляционного определения и признал их законными, оставив без изменений», — отмечается в сообщении.