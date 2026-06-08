В Ростовской области достаточно запасов топлива

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 июн — РИА Новости. Запасов топлива на нефтебазах Ростовской области достаточно, крупные АЗС работают в штатном режиме, сообщил замгубернатора региона Игорь Сорокин.
«Текущих запасов топлива на нефтебазах региона достаточно, автозаправочные станции продолжают работать в штатном режиме», — написал он в Telegram, добавив, что предпринимаются все необходимые меры для того, чтобы исключить возможные перебои с топливом в регионе и обеспечить бесперебойную работу экономики и транспорта в предстоящий летний период.
По его информации, традиционно летом Ростовская область становится крупным транзитным узлом для миллионов автомобилистов, направляющихся к Черноморскому побережью, а также для растущего транспортного потока в новые регионы. Рост трафика ежегодно приводит к увеличению спроса на все виды моторного топлива. Дополнительный объем потребления обеспечивает аграрный сектор.
Сорокин отметил, что на некоторых нефтеперерабатывающих заводах в настоящее время наблюдается небольшое снижение объемов производства, связанное с внеплановыми ремонтными работами. Кроме того, существует повышенная загруженность транспортной сети РЖД. «Возможны локальные затруднения на небольших заправочных станциях. Крупные автозаправочные станции работают в штатном режиме», — уточнил он.