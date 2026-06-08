В Ростовской области достаточно запасов топлива

«Текущих запасов топлива на нефтебазах региона достаточно, автозаправочные станции продолжают работать в штатном режиме», — написал он в Telegram, добавив, что предпринимаются все необходимые меры для того, чтобы исключить возможные перебои с топливом в регионе и обеспечить бесперебойную работу экономики и транспорта в предстоящий летний период.