Более 3 тыс. жителей Кошкинского района Самарской области прошли медосмотры

Специалисты центральной районной больницы Кошкинского района Самарской области за первые пять месяцев 2026 года обследовали свыше 3 тыс. человек, сообщили в администрации района. Профилактические приемы проводятся в соответствии с задачами нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».
Также около 600 жителей района прошли профосмотры. Всего поликлинику с начала года посетили 67,5 тыс. человек, из которых половина обращалась в целях профилактики здоровья.
«Многие до сих пор думают, что диспансеризация — это просто формальность. Но на практике мы видим, как регулярные осмотры спасают жизни: выявляем опухоли на ранних стадиях, корректируем давление, даем рекомендации по профилактике инфарктов и инсультов. За первые пять месяцев мы осмотрели 3 тысячи человек — это говорит о растущей осознанности жителей», — прокомментировал главный врач центральной районной больницы Кошкинского района Виталий Салманидин.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.