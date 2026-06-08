Более 3 тыс. жителей Кошкинского района Самарской области прошли медосмотры

«Многие до сих пор думают, что диспансеризация — это просто формальность. Но на практике мы видим, как регулярные осмотры спасают жизни: выявляем опухоли на ранних стадиях, корректируем давление, даем рекомендации по профилактике инфарктов и инсультов. За первые пять месяцев мы осмотрели 3 тысячи человек — это говорит о растущей осознанности жителей», — прокомментировал главный врач центральной районной больницы Кошкинского района Виталий Салманидин.