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Самую большую школу Калининграда планируют построить к концу 2027 года

Здание на улице Героя России Мариенко рассчитано на 1725 мест.

Источник: Комсомольская правда

Школу на 1725 мест на улице Героя России Мариенко, которая станет самой большой в Калининграде, рассчитывают построить к концу 2027 года. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

«Планируемый срок завершения строительно-монтажных работ — ноябрь 2027 года», — говорится в сообщении.

Сегодня в районе есть школа № 58 в двух корпусах на улице Артиллерийская и Благовещенская, а также школа № 33 в двух корпусах на улице Куйбышева и Невского, которые совокупно посещают 5280 детей. В мэрии отмечают, что занятия частично ведутся в две смены.

Строительство новой огромной школы, как рассчитывают, позволит значительно снизить нагрузку на действующие учебные заведения и уменьшить число обучающихся во вторую смену.

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