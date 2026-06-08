Самую большую школу Калининграда планируют построить к концу 2027 года

Сегодня в районе есть школа № 58 в двух корпусах на улице Артиллерийская и Благовещенская, а также школа № 33 в двух корпусах на улице Куйбышева и Невского, которые совокупно посещают 5280 детей. В мэрии отмечают, что занятия частично ведутся в две смены.