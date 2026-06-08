На границе Калининградской области с Польшей летом ждут больше машин

Одной из причин называют школьные каникулы в отдельных землях Германии, которые начнутся в третьей декаде июня. На период летних поездок российские таможенники усилили дежурные смены, а досматривать машины и вещи будут вместе с пограничниками. Основной поток легковушек, как ожидается, пойдёт через пост «Мамоново-2». Там выделили отдельные полосы для автобусов и туристических групп, а перед въездом установили щит с образцами заполнения пассажирских таможенных деклараций.