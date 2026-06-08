Вблизи поселка Солонцы Красноярского края началось строительство перехода

«Подрядчик уложил на ранее перекрытом участке новую водопропускную трубу и залил фундамент для будущего подземного пешеходного перехода. Сейчас специалисты приступили к его возведению. Переход будет выполнен, по сути, в виде тоннеля, из сборных железобетонных элементов. Высота каждого элемента — 2,5 метра, ширина — 4 метра, масса — около 10 тонн. Общее их количество — 60 штук, протяженность тоннеля составит 60 метров. Монтаж ведется с помощью крана, подрядчик планирует завершить его в течение двух недель, после чего приступит к обратной засыпке котлована и восстановлению трассы. Участок планируется открыть к концу июля», — рассказал заместитель руководителя управления автомобильных дорог по Красноярскому краю Владимир Пиго.