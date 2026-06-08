Вблизи поселка Солонцы Красноярского края началось строительство перехода

Возведение подземного пешеходного перехода началось у поселка Солонцы Красноярского края в ходе реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в региональном министерстве транспорта. Работы выполняются в рамках реконструкции транспортной развязки на трассе Обход Красноярска, входящей в опорную дорожную сеть края.
«Подрядчик уложил на ранее перекрытом участке новую водопропускную трубу и залил фундамент для будущего подземного пешеходного перехода. Сейчас специалисты приступили к его возведению. Переход будет выполнен, по сути, в виде тоннеля, из сборных железобетонных элементов. Высота каждого элемента — 2,5 метра, ширина — 4 метра, масса — около 10 тонн. Общее их количество — 60 штук, протяженность тоннеля составит 60 метров. Монтаж ведется с помощью крана, подрядчик планирует завершить его в течение двух недель, после чего приступит к обратной засыпке котлована и восстановлению трассы. Участок планируется открыть к концу июля», — рассказал заместитель руководителя управления автомобильных дорог по Красноярскому краю Владимир Пиго.
Напомним, что реконструкция стартовала в 2025 году, тогда подрядчиком выполнялись подготовительные работы — переустройство электросетей, коммуникаций, сетей связи и демонтаж ранее существующей АЗС. К основному объему дорожники приступили в этом сезоне. В ходе работ специалисты расширят путепровод через проспект Котельникова с устройством переходно-скоростных полос, усилят основание трассы и уложат новое асфальтобетонное покрытие. Кроме того, в рамках реконструкции будет выполнено устройство водоотвода, освещения, тротуаров, монтаж барьерного ограждения, в том числе на разделительной полосе, устройство подземного пешеходного перехода и пешеходной дорожки.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.